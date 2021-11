V lekarnah občasno primanjkuje testov za samotestiranje, ponekod povečano povpraševanje tudi po zaščitnih maskah

Ljubljana, 8. novembra - V lekarnah po Sloveniji občasno primanjkuje testov za samotestiranje, so za STA potrdili v več lekarnah. Povečano zanimanje pripisujejo napovedi obveznega samotestiranja učencev in dijakov. Nekatere lekarne pa beležijo tudi povečano povpraševanje po kirurških in maskah tipa FFP2. Od danes nošnja mask iz blaga namreč ni več dovoljena.