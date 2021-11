Kljub začasni prepovedi javnih shodov Hojs ne izključuje možnosti ponovnih protestov

Ljubljana, 8. novembra - Notranji minister Aleš Hojs je ob strožjih epidemioloških ukrepih, ki med drugim začasno prepovedujejo javne shode, dejal, da je kljub temu pričakovati, da udeleženci protestov, ki so potekali v preteklih tednih, tega ne bodo spoštovali. Kot je pojasnil, so sicer protesti "dopustni, v kolikor so ustrezno prijavljeni in se ve, kdo je organizator".