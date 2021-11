Evropske borze brez enotne smeri; evro in nafta dražja

Frankfurt, 8. novembra - Osrednje evropske borze danes niso imele enotne smeri. Vlagatelje še naprej skrbi inflacija, ki je na račun velike pripravljenosti potrošnikov na nakupe, porasta cen energije in ozkih grl v dobavnih verigah precej visoka. Osrednje centralne banke so zato morale že začeti zaostrovati denarno politiko. Evro in nafta sta se podražila.