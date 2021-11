Na Goriškem postavili nove ekološke otoke

Nova Gorica, 9. novembra - Novogoriška mestna občina in Komunala Nova Gorica sta v ponedeljek predstavili polpotopni ekološki otok in ograjen ekološki otok z zaklepanjem. S takimi ekološkimi otoki bo postopno opremljenih več lokacij v novogoriški občini. Občina in komunala se s skupno akcijo nadejata bolj učinkovitega ločevanja odpadkov in bolj urejenih ekoloških otokov.