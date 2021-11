Novogoriški Gostol Gopan za madžarskega kupca izdelal eno največjih pekarskih peči

Nova Gorica, 8. novembra - Novogoriško podjetje Gostol Gopan je prve novembrske dni odpremil največjo termo oljno peč, ki jo je podjetje kadarkoli izdelalo. Izdelali so jo za madžarskega kupca, ki je eden večjih ponudnikov pekovskih izdelkov v Evropi. V njej bodo lahko na uro spekli štiri tone različnih vrst in oblik kruha, so sporočili iz Gostol Gopana.