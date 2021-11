Nova Slovenska zaveza nezadovoljna z zavrnjeno prošnjo za mašo na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, 8. novembra - Nova Slovenska zaveza, ki je želela v sodelovanju z župnijo Ljubljana novembra pripraviti mašo v grajski kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu, izraža nezadovoljstvo, ker jim to ni bilo dovoljeno. Na ljubljanski mestni občini pa so za STA navedli, da so njihovo prošnjo za organizacijo maše na gradu ocenili kot provokacijo.