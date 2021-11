Ljubljanska borza: SBI TOP prvi dan tedna pridobil skoraj pol odstotka

Ljubljana, 8. novembra - Pomembnejše delnice na Ljubljanski borzi danes niso imele enotne smeri. Delnice Cinkarne Celje, obeh zavarovalnic in Petrola so se podražile, Telekoma Slovenije pa pocenile. Posredniki so sklenili za blizu 1,8 milijona evrov poslov, ob nespremenjenem tečaju je bilo največ zanimanja za delnice Krke. Indeks SBI TOP je pridobil 0,46 odstotka.