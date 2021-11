Vreme: Popoldne pretežno oblačno

Ljubljana, 8. novembra - Popoldne bo pretežno oblačno, proti večeru se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na jugovzhodu. Jutranje temperature bodo od -2 do 7, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 4 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo nekaj sonca predvsem na Primorskem in v višjih legah, v notranjosti Slovenije bo precej nizke oblačnosti. Burja bo oslabela. V četrtek bo sprva več oblačnosti na zahodu Slovenije, popoldne se bo oblačnost umikala. Po nižinah v notranjosti se bo zadrževala megla. V hribovitem svetu in v krajih z jugozahodnim vetrom bo zelo toplo.

Vremenska slika: Nad našimi kraji se zadržuje vremenska fronta. Od severovzhoda nas je dosegel nekoliko hladnejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bodo padavine večinoma ponehale, pojavljale se bodo le v Kvarnerju. Ob Jadranu bo pihala zmerna do močna burja. V torek bo suho, največ sonca bo v krajih zahodno in severno od nas. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.