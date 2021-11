Ljubljančan na območju Divače razbijal stekla in metal kamenje

Divača, 8. novembra - V občini Divača v naselju Barka je 35-letni Ljubljančan v soboto popoldne vlomil v počitniško prikolico za staro šolo in se zaklenil vanjo. Policistoma, ki sta ga želela obvladati, se je iztrgal iz prijema in zbežal. Na koncu so ga obvladali policisti specialne enote Generalne policijske uprave (GPU). Odredili so mu hospitalizacijo.