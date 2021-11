Proti Slovakom na zmago, po novem še brez Črnigoja

Ljubljana, 9. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca bo v sredo ob 15.00 poletela proti Slovaški, kjer jo v četrtek čaka predzadnja tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Izbranci Matjaža Keka možnosti za mundial nimajo več, a vseeno so odločeni, da pokažejo dobro igro in skušajo priti do zmage.