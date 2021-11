Za siciljanska roparja primorskih bank tožilka zahtevala sedem in šest let zapora

Nova Gorica, 8. novembra - Na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes z zaključnimi besedami končala glavna obravnava zoper Maria Piacenteja in Giacoma Pappalarda iz Catanie, ki ju tožilstvo obtožuje ropa bank na Dobrovem in v Dutovljah. Za prvega je tožilka zahtevala skupno sedem let, za drugega obtoženca pa šest let zaporne kazni. Izrek sodbe bo v sredo.