V Galeriji P74 zgodnja dela Tadeja Pogačarja

Ljubljana, 9. novembra - V Galeriji P74 bo od danes do 5. decembra na ogled razstava Tadeja Pogačarja z naslovom Živali, hiše, ljudje. Zgodnja dela. Kot so zapisali v galeriji, gre za prvo predstavitev del, nastalih med letoma 1975 in 1980, ter prikaz osnovne orientacije in topografije Pogačarjevega delovanja.