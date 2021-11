V berlinski galeriji Panke instalacija NINE Briclja Barage in Benderja

Berlin, 9. novembra - V berlinski galeriji Panke bo od danes na ogled nova, galerijskemu prostoru prilagojena različica instalacije NINE Martina Briclja Barage in Olafa Benderja (Raster-Noton). Baraga pa bo ta teden gostoval tudi na berlinskem sejmu znanosti, so sporočili iz Muzeja tranzitorne umetnosti (MoTA).