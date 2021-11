Na začetku sklepnega tedna COP26 države še daleč vsaksebi

Glasgow, 8. novembra - Podnebna konferenca COP26 v Glasgowu je danes krenila v sklepni teden, a stališča držav glede ključnih vprašanj, kot so hitrost zniževanja izpustov ogljikovega dioksida in višina pomoči prizadetim državam zaradi globalnega segrevanja, so še daleč vsaksebi.