Obnova državne ceste Škofja Loka-Jeprca skozi Godešič zaključena

Škofja Loka, 8. novembra - Celovita obnova državne ceste Škofja Loka-Jeprca skozi naselje Godešič je zaključena. 1,3 milijona evrov vreden projekt je obsegal celovito rekonstrukcijo 1,2 kilometra ceste. Gradbena dela so zaključena, poteka pa še čiščenje gradbišča, urejanje okolice in odprava morebitnih pomanjkljivosti, so sporočili iz Občine Škofja Loka.