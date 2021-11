Sejma Ambient Ljubljana in Dom plus odpovedana

Ljubljana, 8. novembra - Sejma pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana in Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami, ki bi morala med sredo in nedeljo potekati na Gospodarskem razstavišču, sta odpovedana. Kot so navedli organizatorji, je razlog odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19.