Ljubljanski kriminalisti pri Grosupeljčanu našli 291 rastlin konoplje

Ljubljana, 8. novembra - Ljubljanski kriminalisti so v začetku novembra po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišni preiskavi pri 33-letnem Grosupeljčanu. Med preiskavama na dveh naslovih na območju Grosuplja so našli prirejena prostora za pridelavo prepovedane droge in zasegli skupno 291 rastlin konoplje ter opremo in pripomočke za gojenje.