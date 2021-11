Iz sveta obsodbe napada na iraškega premierja

Washington/Bruselj/Ljubljana, 8. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo obsodil napad na iraškega premierja Mustafo al Kadimija in dejal, da bo ameriška vlada iraškim varnostnim silam pomagala identificirati odgovorne. Napad sta obsodila tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in britanski premier Boris Johnson. Odzvala sta se tudi EU in MZZ.