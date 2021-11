V skupinskem lovu na Koroškem lažje poškodovan lovec

Dravograd, 8. novembra - V skupinskem lovu na območju Gorč v občini Dravograd je bil v nedeljo okoli poldneva lažje poškodovan 51-letni lovec. Do poškodbe je prišlo med pogonom divjadi, kjer je 51-letni lovec ustrelil proti divjadi in pri tem s šibrami poškodoval drugega 51-letnega lovca. Koroški policisti so opravili ogled kraja dogodka in obvestila še zbirajo.