V novozelandskem Aucklandu konec koronskega zaprtja

Wellington/Auckland, 8. novembra - V največjem mestu Nove Zelandije po 12 tednih vendarle sproščajo strogo zaprtje javnega življenja, namenjeno zajezitvi ponovnega izbruha novega koronavirusa. Od srede bodo lahko tako svoja vrata znova odprle trgovine in javne ustanove, kot so muzeji, knjižnice in živalski vrtovi. Dovoljeno bo tudi srečevanje največ 25 ljudi na prostem.