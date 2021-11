Vreme: Dež bo popoldne ponehal

Popoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo pričela trgati. Dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V torek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na jugovzhodu, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -2 do 6, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 4 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo nekaj sonca predvsem na Primorskem in v višjih legah, v notranjosti Slovenije bo precej nizke oblačnosti. Burja bo oslabela. V četrtek bo sprva več oblačnosti na zahodu Slovenije, popoldne se bo povsod oblačnost umikala. V hribovitem svetu in v krajih z jugozahodnim vetrom bo zelo toplo.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem in severnim Balkanom se nahaja vremenska fronta, ki bo danes prešla naše kraje. Zjutraj bo od vzhoda začel v nižjih zračnih plasteh dotekati hladnejši in sprva še vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pas padavin se bo dopoldne širil proti jugu. V Alpah bo snežilo. Popoldne bodo padavine večinoma ponehale, pojavljale se bodo le v Kvarnerju. Ob Jadranu bo zapihala zmerna do močna burja. V torek bo suho, največ sonca bo v krajih zahodno in severno od nas. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot slabo počutje, povečan nemir in utrujenost. V ponedeljek popoldne bo vremenska obremenitev popuščala. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.