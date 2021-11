Večer domačih ekip v NHL

New York, 8. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so na vseh petih tekmah večera zmagali gostitelji. Še največ dela so imeli Chicago Blackhawks, ki so za šele drugo zmago v sezoni po podaljšku ugnali Nashville Predators z 2:1. Derek King je uspešno prestal prvo tekmo na klopi domačih, ko je Alex DeBrincat zadel po 37 sekundah dodatnega dela igre.