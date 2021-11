Durant popeljal mrežice do zmage nad plenilci, Dragić ni igral

Toronto, 8. novembra - Košarkarji Brooklyn Nets so v severnoameriški ligi NBA prišli do pete zaporedne zmage, potem ko so v gosteh pri Toronto Raptors slavili s 116:103. Najbolj se je izkazal Kevin Durant, ki je še na svoji deseti zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk; tokrat jih je zbral 31. Slovenski zvezdnik onkraj luže Goran Dragić spet ni igral za Toronto.