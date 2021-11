Milanski derbi brez zmagovalca

Milano, 7. novembra - V italijanskem nogometni ligi je bil danes na sporedu 175. prvenstveni derbi med Milanom in Interjem. Končal se je z delitvijo točk (1:1). Črno-modri, na tej tekmi so igrali v vlogi gostov, so imeli na voljo dve enajstmetrovki, zabili pa so si tudi avtogol, sicer pa je slovenski vratar Samir Handanović v vratih dobro opravil svojo nalogo.