V Amanu konzultacije med Slovenijo in Jordanijo

Aman, 7. novembra - Generalni direktor za skupno zunanjo in varnostno politiko na MZZ Jernej Müller se je v Amanu srečal z direktorjem za Evropo na zunanjem ministrstvu Jordanije Fajizom Hurijem. Huri se je zahvalil za angažma Slovenije v okviru predsedovanja Svetu EU in izrazil interes za olajšane pogoje potovanj jordanskih državljanov v EU, so danes sporočili z MZZ.