V Avstriji odslej pravilo PC

Dunaj, 8. novembra - V Avstriji zaradi skokovitega povečanja novih okužb z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe za preprečevanje širjenja tega virusa. Od danes tako za dostop do večine področij javnega življenja velja pravilo PC, kar pomeni, da so storitve na voljo le tistim, ki so covid-19 preboleli ali so proti njemu cepljeni, ne pa več tudi testiranim.