Na Gruškovju v tovornjaku odkrili pet migrantov

Gruškovje, 7. novembra - Policisti so v soboto na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v nakladalnem prostoru tovornega vozila romunskih registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Moldavije, odkrili štiri državljane Afganistana in državljana Irana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli.