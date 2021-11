Na Bavarskem strožji ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19

München, 7. novembra - V nemški zvezni deželi Bavarska so danes stopili v veljavo strožji ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19, saj število okuženih raste in s tem tudi zasedenost intenzivnih postelj v bolnišnicah. Hitri antigenski testi na okužbo z novim koronavirusom niso več dovolj za dostop do javnih prostorov.