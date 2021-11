Vreme: Pretežno oblačno z občasnimi padavinami

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Ponoči se bo znova povsod pooblačilo, v drugi polovici noči bo pričelo deževati. Zjutraj se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Na Primorskem bo zjutraj zapihala burja. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno, popoldne bodo padavine oslabele in do večera v večjem delu Slovenije ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo povečini suho vreme, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Veter bo v sredo oslabel.

Vremenska slika: Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, topla fronta je od juga dosegla Slovenijo. Prek srednje Evrope pa se nam bliža hladna fronta, ki bo jutri vplivala na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo v krajih severno od nas delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem zjutraj in dopoldne bo ponekod v sosednjih pokrajinah Hrvaške rahlo deževalo. V ponedeljek bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne slabele in marsikje ponehale. V Alpah se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

Biovreme: V nedeljo in ponedeljek bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot slabo počutje, povečan nemir in utrujenost, v noči na ponedeljek bo moteno tudi spanje. V ponedeljek popoldne bo vremenska obremenitev popuščala.