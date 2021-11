Pahor ob inavguraciji novih koprskih orgel o pomenu harmonije v medosebnih odnosih

Koper, 7. novembra - Predsednik republike Borut Pahor se je v soboto udeležil inavguracije novih orgel v koprski stolnici. Kot je poudaril, so orgle simbol harmonije, ki jo v odnosih med ljudmi v teh časih vsi pogrešamo. Dodal je, naj orgle služijo kot navdih in moč, da vrnemo harmonijo v naše odnose z željo, da v solidarnosti in spoštovanju premagamo trenutno krizo.