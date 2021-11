Krka presenetila prvake

Ljubljana, 6. novembra - V 1. DOL za moške je prišlo do prvega večjega presenečenja sezone. V 6. krogu je v Novem mestu Krka s 3:2 presenetljivo premagala branilce naslova, igralce Merkur Maribora. Za Mariborčane je to drugi poraz v sezoni, za Dolenjce pa prva zmaga, s katero so na sedmem mestu lestvice prehiteli Hišo na kolesih Triglav.