Pred reprezentančnim premorom zanesljivi zmagi favoritinj

Ljubljana, 6. novembra - Košarkarice so v soboto odigrale dve tekmi 6. kroga, na obeh pa sta zmagali ekipi, ki sta pred tekmo veljali za favoritinji. Konjičanke so bile boljše od Tosame Ledita, Grosuplje pa je v drugem polčasu strlo odpor Domžal. Drugi dve tekmi sta bili prestavljeni na konec novembra in sredino decembra.