Poljaki po smrti nosečnice protestirali za pravico do splava

Varšava, 6. novembra - V več mestih na Poljskem se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki so zahtevali spremembo obstoječe zakonodaje in vrnitev pravice do splava. Zbrali so se po nedavni smrti 30-letne nosečnice Izabele, ki naj bi bila prva žrtev zakona, ki to pravico bistveno omejuje.