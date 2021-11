Chelsea nepričakovano izgubil točki

London, 6. novembra - Nogometaši Chelseaja so si v 11. krogu angleške lige privoščili spodrsljaj. Vodilna ekipa prvenstva je na domačem igrišču le remizirala z Burnleyjem, izid je bil 1:1. To je izkoristil Manchester City, ki je z 2:0 dobil mestni derbi z Unitedom, in se Londončanom približal na tri točke zaostanka, še bližje pa lahko pride Liverpool.