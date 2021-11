Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 6. novembra - Popoldne bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno oblačno, predvsem zjutraj in dopoldne bodo manjše krajevne padavine. Burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno, občasno bo deževalo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Popoldne bodo padavine oslabele in do večera povsod ponehale. Na Primorskem bo zjutraj spet zapihala burja. V torek bo suho vreme, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. K nam od vzhoda v nižjih zračnih plasteh še doteka precej vlažen in hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v sosednjih krajih Italije in v Istri delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V nedeljo bo v krajih severno od nas delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem zjutraj in dopoldne bodo padavine. Burja bo zjutraj ponehala.