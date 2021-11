City dobil derbi za Manchester

Manchester, 6. novembra - Na prvi sobotni tekmi 11. kroga angleške nogometne lige sta se srečala velikana iz Manchestra. Derbi na Old Traffordu so dobili gosti, City je United premagal z 2:0 (2:0) in za razliko od mestnega tekmeca, ki je na svojem stadionu še na 14. tekmi v vseh tekmovanjih dobil vsaj en gol, ohranil stik s prvenstvenim vrhom.