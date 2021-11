V napadu z nožem na vlaku v Nemčiji več ranjenih

Nürnberg, 6. novembra - Na hitrem vlaku med mestoma Regensburg in Nürnberg na jugu Nemčije je bilo danes v napadu z nožem ranjenih več ljudi, je sporočila policija bavarskega okrožja Zgornje Pfalško. Kot so dodali, je bil napadalec aretiran in "nevarnosti ni več", saj ni nobenih znakov, da bi lahko bilo napadalcev več. Ozadje napada zaenkrat ni znano.