Marič: Zelo pomembno je, da se za uvod v sezono lahko pripravimo doma

Pokljuka, 6. novembra - Slovenski biatlonci so na Pokljuki opravili prvi snežni trening. Novi trener moške reprezentance Janez Marič je poudaril, da je še kako pomembno, da jim je Športni center Pokljuka pripravil dva kilometra prog in omogočil, da bo reprezentanca pred dolgo olimpijsko sezono lahko dlje ostala v krogu najbližjih in se kakovostno pripravila doma.