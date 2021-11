Samotestiranje šolarjev še naprej prostovoljno

Ljubljana, 6. novembra - Strožji ukrepi za zamejitev širjenja covida-19 ne prinašajo večjih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja. Pouk bo tako tudi v prihodnjem tednu potekal v šolah in predavalnicah, vrtci bodo delovali kot običajno. Od 15. novembra pa se bo samotestiranje učencev in dijakov, ki bo še naprej prostovoljno, izvajalo v šolah trikrat na teden.