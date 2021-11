V napadu z nožem na vlaku v Nemčiji več ranjenih

Nürnberg, 6. novembra - Na hitrem vlaku med mestoma Regensburg in Nürnberg na jugu Nemčije je bilo danes v napadu z nožem ranjenih več ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila lokalna policija. Kot so dodali, je bil napadalec aretiran in "nevarnosti ni več". Ozadje napada zaenkrat ni znano.