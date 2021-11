Avstrija z novim rekordnim številom okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 6. novembra - V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 9943 ljudeh. To je novo rekordno dnevno število, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Od ponedeljka bo sicer v Avstriji za večino javnega življenja veljal pogoj PC, torej bodo storitve na voljo le tistim, ki so covid-19 preboleli ali so proti njemu cepljeni.