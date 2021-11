V Kazanu popoldan štirje slovenski polfinalisti

Kazan, 6. novembra - Slovenski plavalci so si predzadnji dan evropskega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Kazanu priplavali kar štiri polfinale. Mariborčanka Katja Fain in Ravenčanka Janja Šegel bosta popoldan plavali na 200 m prosto, triglavan Peter John Stevens na 50 m prsno in Ljubljančan Primož Šenica Pavletič na 200 m hrbtno.