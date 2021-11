Kralji do četrte zaporedne zmage, Kopitar spet s točko

Los Angeles, 6. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v domačem Staples Centru v severnoameriški ligi NHL gostili New Jersey Devils in po podaljšku zmagali s 3:2. Junak večera je bil Alex Iafallo, ki je zmagoviti zadetek dosegel po 42 sekundah dodatne igre. Spet se je izkazal tudi kapetan kraljev Anže Kopitar, ki je bil podajalec pri prvem golu na tekmi.