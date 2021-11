Pet največjih britanskih trgovskih verig z obljubo do leta 2030 prepoloviti vpliv na okolje

London, 6. novembra - Vodje petih največjih britanskih trgovskih verig, Tesco, Sainsbury's, Waitrose, Co-op in M&S, so obljubili, da bodo do konca tega desetletja prepolovili vpliv, ki ga trgovina s hrano v enem tednu pusti na okolju. Ob tem so v luči zmanjšanja uničenja narave napovedali sodelovanje s Svetovnim skladom za naravo (WWF).