Toronto doma izgubil za točko, Dragić ni igral

Toronto, 6. novembra - Košarkarji Toronto Raptors, katerih član je od poletja tudi kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić, so v severnoameriški ligi NBA tokrat gostili Cleveland Cavaliers. Gosti so v razprodani dvorani Scotiabank Arena zmagali s 102:101, Dragić pa po odločitvi trenerja spet ni igral in še kar čaka na razplet svojega položaja.