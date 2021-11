Newyorški borzni indeksi teden sklenili z novimi rekordi

New York, 6. novembra - Dobra poslovna in gospodarska poročila skozi teden so newyorške borzne indekse potisnila navzgor na nove rekordne vrednosti, ob koncu tedna pa so odmevali še dobri podatki o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v oktobru. S&P 500 je v petek podrl že sedmi rekord zapored.