Newyorške borze končale v rekordih

New York, 5. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z novimi rekordnimi vrednostmi. Na vlagatelje je pozitivno vplivalo poročilo o na novo ustvarjenih delovnih mestih v ZDA v preteklem mesecu in objava ameriškega farmacevtskega giganta Pfizerja o visoki učinkovitosti njihove tablete proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.