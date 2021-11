Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 11.)

Ljubljana, 5. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah s koronavirusom in slabšanju epidemioloških razmer v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da bo predsednik države februarja razpisal redne parlamentarne volitve za 24. april 2022 in o ugotovitvi ustavnega sodišča, da je je del zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo.