Petkovi protestniki v spomin na žrtve epidemije položili venec

Ljubljana, 5. novembra - Tudi nocoj so se petkovi protestniki zbrali na Trgu republike in ponovno opozorili na trenutno stanje v državi in vlado pozvali k odstopu. Med drugim so bili kritični do predsednika vlade Janše zaradi polaganje venca padlim domobrancem, sami pa so položili venec v spomin na žrtve epidemije covida-19.