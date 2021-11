V Avstriji od ponedeljka uvedba pravila PC

Dunaj, 5. novembra - V Avstriji so zaradi skokovitega povečanja novih okužb z novim koronavirusom zaostrili protikoronske ukrepe. Od ponedeljka bo tako za večino področij javnega življenja veljalo pravilo PC (prebolevnik ali cepljenj proti covidu-19), so se nocoj dogovorili avstrijska vlada in deželni glavarji posameznih zveznih dežel.